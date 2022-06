Cómo dejar la casa reluciente antes del fin del año

Para terminar el año no podemos olvidar el dormitorio, uno de esos espacios que necesita estar siempre impecable. De este espacio, la ropa de cama es uno de los elementos que necesida de aseo urgente. No hay que olvidar que aunque nuestras sábanas y cobertor parezcan limpios, están impregnadas de saliva, ácaros y grasa, entre otras cosas, por lo que se debe limpiar al menos cada dos semanas, aunque no estaría mal hacerlo una vez a la semana.

En el caso de las sábanas, puedes lavarlas con agua caliente, detergente y algunos quitamanchas sin cloro.

