10 errores que debes evitar ¡Si quieres aire puro en tu casa!

Aunque no lo creas los diseñadores siempre aconsejan tener plantas frescas de interior en tus habitaciones, no sólo por su potencial de belleza, pues aportan un sin número de cosas al diseño, desde el color, desde vida, si no también por su reacción física, son capaces de tomar el aire y renovarlo. ¡Así que tienes que tomar algunas plantas e integrarlas en todas tus habitaciones! Verás como no sólo se verán mucho más bellas, si no que tendrán un aire fresquísimo.



