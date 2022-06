Guía rápida para pintar los muebles de tu cocina (y darles un nuevo look)

Cualquier proyecto de diseño y decoración de interiores que vayamos a emprender al estilo Hazlo tú mismo, Do it yourself (DIY) en inglés, requiere de una preparación previa. Más allá de la elección del color con el que quieras dar un aire renovado a tus muebles de la cocina, deberás hacer acopio de útiles y herramientas imprescindibles para culminar con éxito la tarea. Dicho esto, no puede faltar en tu equipo de renovación: pintura base, el color que hayas elegido, una brocha o rodillo y papel de lija.

En función del tipo de mueble u objetivo final, es posible que tengas que añadir algún otro elemento a tu lista aunque, a priori, estos son los imprescindibles.