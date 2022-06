¡Adiós cocinas oscuras! Una guía para que quede súper iluminada

Un tips que probablemente no habías considerado pero que verás cuán importante puede llegar a ser, es el mantener tus cocinas con la mayor luz natural posible. Ya sea ampliando ventanas si es posible, generando tragaluces o alejando los muebles de las principales zonas de luz. Eso no sólo hará de tu cocina una zona más rica en luz, si no además nos hará sentir cómodos y le dará una belleza única a nuestra casa.

