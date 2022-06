Compacta y de madera ¡La casa moderna que todo el mundo quiere!

Esta casa moderna, tiene la particularidad de estar bordeada por toda una zona de galería, una ele que no pasa desapercibido desde el patio ¡Y que puede tener muchos usos! En primer lugar puede ser la oportunidad para tener un quincho no tan alejado de la casa, una zona complemento al comedor o incluso, ¿Por qué no?, colocar una hamaca y así aprovechar el clima de nuestro país. ¡Las galerías no pasan de moda!