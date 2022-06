Una casa moderna que deja al descubierto ¡Todos sus materiales!

Este estilo busca que todo material hable por si solo, eso es: no pintar la madera, no cubrir los ladrillos, no embellecer el material ¡Que ya de por si es muy bello! Por eso las posibilidades de diseño son francamente infinitas, el hierro forjado en su forma natural viene perfecto, las distintas maderas si quieres agregar alguna terminación distinta al hormigón ¡Se ve precioso! Aquí es una zona cubierta por las habitaciones principales, pero que genera una especie de terraza techada.