Cómo sacarle el jugo al blanco de tu casa ¡Y que se vea fabulosa!

Ya sea por pocas lucas, o simplemente por que nos gusta el diseño minimalista y sencillo del blanco, es que mantener todo limpio y claro, sin tanto decorado y exceso de texturas puede ser una alternativa súper válida. Lo importante siempre es destacar tus espacios con muebles preciosos, colores vibrantes para agregarle vida a tu espacio, y no sólo tendrás una casa homogénea, si no que habrás sabido aprovechar el lugar en el que has decidido levantarla.



