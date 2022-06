Livings: 6 consejos para elegir la alfombra ideal

La primera regla que debemos tener en cuenta, es que la alfombra debe complementarse con el estilo de la casa, como también, su calce perfecto en el espacio. Cuando elegimos la alfombra será necesario tomar la medida del espacio, debemos considerar que ésta debe quedar debajo del living y los muebles que hayan en el lugar.

Muchas personas me preguntan cuántos centímetros debe pasar por debajo de los muebles -pues bien- yo sugiero que no sea más de dos patas del sofá. En el caso de que sea más pequeña la alfombra, ésta no deberá dejar más espacio en los bordes que dos patas del living.