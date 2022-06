Casa prefabricada en bloques de hormigón ¡Con crédito directo!

Hoy en día lo rápido y eficiente es lo que está de moda, y no hablamos de comprar lo más barato y que hagan nuestra casa de la peor forma, si no todo lo contrario, de hacer nuestra casa como si la pensaran de mucho antes, con partes fabricadas antes y en donde sólo tenemos que colocar el terreno y dejar que la armen allí. Es por esto que los profesionales premium Green Planet de homify, nos presentan este modelo construido en bloques de hormigón que puedes adquirir con un crédito directo. Con el pie del 60% y la diferencia en 36 cuotas de 320 mil pesos para modelos de 70 m2. Has tu cotización con Green Planet aquí

El concepto de casa prefabricada está llegando para quedarse, y es la opción de muchos a la hora de ahorrarse unos pesos del presupuesto, porque al ser hechos en masa, y con partes hechas con anterioridad, todo se vuelve más fácil y económico. Hoy te mostraremos un diseños prefabricado en hormigón que te encantará.