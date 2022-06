¿Cuál es la mejor ubicación para construir una casa con respecto al sol?

Además la posición no sólo te aportará calidez en tus interiores, lo que hará que ahorres mucha calefacción artificial, si no que además serán lugares súper iluminados, tendrás mucho sol durante todo el año, por lo que te servirá además para adecuarte a los climas, considerar aleros para protegerte y no tener contacto directo con el sol, o algún tipo de cierre con persianas ¡Todo pensado gracias a la orientación!