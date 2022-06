Una casa de madera en Pucón ¡Perfecta para sentirte en el paraíso!

Estos diseñadores integraron materiales de la zona en todo el lugar, desde terminaciones en la fachada, toques en el suelo con madera cepillada y piedras grises para espacios de paso, hasta estos grandes pilares de madera, que no esconden sus imperfecciones si no que todo lo contrario, son un punto de personalidad que sirve para separar grandes espacios ¡Y no escatimar en estilo!