Un depa con miles de ideas bonitas para copiar

Como a nosotros nos gusta hablar siempre de los buenos proyectos. El día de hoy te traemos un proyecto que consta de un departamento de un solo ambiente en pleno Roma ¡Sí! A mi también me da envidia y me gustaría vivir ahí -en fin-. El proyecto contempla todos los espacios que una casa necesita, pero con un toque moderno y encantador. Si estás buscando ideas para decorar tu casa no puedes dejar de leer este libro de ideas, porque estamos seguros que al finalizar sabrás bien qué cosa añadir al tuyo.