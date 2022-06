De madera y modular ¡Una casa que te aliviará el bolsillo!

Sin duda debes estar preguntándote por tu parcelita, no sólo por las complejidades del clima, si no también del terreno. Pues los secos de Casa Rural pensaron en todo, esta casa 72 m² de es capas de adaptarse a cualquier terreno, todo depende de ti, y de cómo utilices los cimientos y los pilotes para que las pendientes y el lugar no sea un problema. Este diseño moderno es capaz de darte un pequeño hogar en cualquier lugar de nuestro país, usando un sistema de construcción simple, donde la luz es importante, y en donde la decoración se deja de lado para que la forma acompañe el lugar que elijas.

