¿Quieres ampliar la casa? Pida un crédito hipotecario y no uno de consumo

Este es el primer paso, y es que mucha gente no suele darle la importancia que merece. Antes de solicitar un crédito, es necesario tener bien claro para qué lo vamos a pedir. Solicitar un crédito de consumo general no es lo mismo que uno hipotecario, y un crédito para ampliación no es lo mismo que uno de arriendo. El SBIF ha explicado claramente que el crédito hipotecario no es solamente para comprar una casa, sino que puede usarse también para ampliarla o hacer renovaciones, y se debe solicitar como un crédito hipotecario con fines generales.