Una casa preciosa y moderna en Ovalle ¡El diseño es perfecto!

La idea de este diseño es que sea compacto, eficiente, pero que te de la sensación de amplitud, para aprovechar al máximo ese preciado paisaje en Ovalle, la idea es que se presente ese horizonte en nuestra casa. Así que aquí los grandes ventanales son importantísimos, no sólo porque nos alejan esa sensación de encierro que no nos gusta, si no que permite el ingreso de luz natural a nuestra casa, y además se ventila mejor, en lugares tan cálidos como este.