Diseño de casa campestre moderna en Buin

Las ideas de Dušan Marinković Arquitectura están pensadas para ser llevadas a cabo tanto en la zona de Santiago como así también en otras regiones. Los mismos, no sólo cuentan con experiencia en el desarrollo de proyectos de vivienda como este, si no que además en gestión de proyectos, asesoría en temas energéticos, loteos y proyectos turísticos. No nos cabe la menor duda, si buscas confianza profesional a la hora de llevar a cabo un proyecto de la A a la Z, este estudio te dará la garantía que buscabas.

Si tienes un proyecto en mente, sea similar a este o no, no dudes en contactarlos (puedes hacerlo directamente clickeando en el botón que aparece debajo de cada foto) con gusto te ayudarán a llevar a cabo tu sueño.



Si quieres ver más de sus trabajos, haz click aquí.