10 tendencias decorativas para este año que comienza

El DIY (Do it yourself) es una tendencia que se ha tomado el protagonismo de interiores y exteriores de hogares y departamentos, especialmente gracias a su protagonismo en internet y en redes sociales en general. Estas ideas nos permiten copiar otras ideas y adaptarlas y moldearlas a nuestro propio gusto y estilo. Muchas ideas quedan muy bien en ciertos espacios, y otras no, por lo que es importante no exagerar en su uso e ir probando los resultados de nuestras creaciones de a poco.