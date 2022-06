10 Arreglitos simples que puedes hacer en casa ¡Y dejarla muy elegante!

Concept Eight Architects

Es posible hacer una extensión a pisos o anexo no superior a 2,5 metros, o incluso hacer un segundo piso a una vivienda siempre y cuando no tenga un área total de 10 metros cuadrados, y que no llegue a los límites de la vía pública. Muy útil si queremos, por ejemplo, crear un estacionamiento de autos cerca de la vereda de la calle.