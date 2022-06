Los secretos para pulir un piso de cemento ¡Que quede perfecto!

El color también puede ser un problema ya que a veces quedan manchas desagradables si no se hace una buena integración entre los pigmentos y el hormigón. Otro error frecuente es que el piso sea irregular, para ya sea con protuberancias o pequeños orificios, que con el tiempo se van cuarteando y agrandando. Si no se espera el tiempo adecuado de fraguado también pueden aparecer irregularidades en el piso. Si el hormigón no se cura una vez terminado y seco, puede mancharse con facilidad. Por eso hay que protegerlo con cera o una laca acrílica para hacerlo impermeable y resistente.