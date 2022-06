Esta familia arregló el galpón del patio para instalarlo como casa

Lo importante, además de mejorar la casa de campo, es tener ideas claras respecto a lo que tienes que reparar, en este caso es un galpón súper antiguo, por lo que no se trata simplemente de actualizar los materiales, si no mantener también la estética de aquello que reparamos. Los arquitectos de Aliwen no sólo actualizaron los materiales para generar una estructura más firme, también fueron acertivos al seguir la línea rústica del lugar.