Paso a paso: ¿Cómo hacer una pileta casera para tu jardín?

Ya está lista nuestra pileta, ahora falta embellecerla más para disfrutar de una fuente llena de colores, vida y naturaleza exuberante. A pesar de que este hecho pueda parecer decorativo, es de suma importancia para lograr que la fuente tenga la importancia y protagonismo que deseamos. Por ejemplo, siempre se recomienda optar por elementos naturales, sobre todo para las piedras. Esto se debe a que cuando el agua cae, lo ideal es que suene como una fuente natural en medio del cerro, y no golpee una piedra de plástico, ya que en este caso el sonido no será relajante y no querrás escucharla por mucho tiempo. Ten siempre en cuenta que una pileta altera o relaja nuestro estado anímico.