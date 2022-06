Una casa de 230 m2 en la Patagonia que te dejará sin aliento

La fachada se abre al entorno con grandes ventanales, que permiten no sólo disfrutar de la vista hacia el arroyo que hay a los pies del cerro, sino que también los especialistas utilizaron este medio para permitir una mejor y mayor entrada de luz, y así aminorar los problemas de temperatura de la zona, no olvidemos que Coyhaique en verano tiene temperaturas que no superan los 5 grados.