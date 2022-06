Renovación de espacios: Todo sobre terrazas de madera en Chile

La madera de una terraza puede ser imitada estéticamente, con aglomerados como las placas OSB, planchas de Trupan, hasta terminaciones con pintura y barniz sobre el estuco. Para eso se usa una herramienta que se llama Vetador, que es una herramienta curva que pinta las vetas con el movimiento de la mano que se vende en carpinterías por $10.000 y que sólo requiere pintura y barniz.

Madera plástica.