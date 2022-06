Riego por Goteo: qué es, cómo funciona, ventajas y desventajas

Una de las mayores ventajas que ofrece este sistema es la casi nula pérdida de agua, lo que quiere decir que muy rara vez se apoza en la superficie y escurre sin penetrar en la tierra. Por lo general el riego por goteo se caracteriza porque a medida que sale la gota esta entra en la tierra dirigiéndose a la raíz de la planta.

No requiere de un sistema de automatización industrial, al tratarse de un espacio pequeño puedes ser tu misma quien largue el agua, o bien, utilizar un programador para controlarla. Asimismo ocurre con las pequeñas cantidades de agua, las que no necesitan de una gran potencia en la misma, ni mucho menos de un sistema de bombeo. Todo esto permite que se trate de un sistema que no gasta, siendo bajo en consumo de recursos naturales, y por ende, amigable con el medio ambiente.

Uno de los avances que tiene el riego por goteo es que además permite controlar los nutrientes de la planta, mejorando así el cultivo y desarrollo de nuestro huerto o jardín.

Al regar directamente la planta evitaremos que el alrededor de la superficie se llene de maleza, manteniendo la limpieza y orden de nuestro huerto.

Ya que el riego va directo a la raíz evitamos mojar las hojas de la planta, evitando con ello el desarrollo de plagas que puedan afectar en el futuro nuestro huerto o jardín.

Podemos lograr un riego por goteo profesional con materiales simples y maniobrables, lo que permite adaptarlo a cualquier terreno y espacio.

Al tratarse de un sistema localizado permite regar efectivamente la raíz de la planta y que sea ésta la que distribuya el agua.