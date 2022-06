Resina Epóxica, la solución para pisos duraderos con mucho brillo.

Uno de los segmentos con mayor desgaste de una casa es el suelo, es la superficie de cualquier proyecto de arquitectura que requiere más cuidados debido a su constante tráfico. Hoy en día no es una problemática recurrente encontrarse con suelo desgastados por el constante movimiento de muebles o por el intenso tránsito de personas, pues los materiales de por si vienen con la resistencia adecuada que se mantiene por varios años, y que con el simple cambio de estos no logra ser un verdadero problema. Sin embargo hay ciertos materiales que requiere un tratamiento extra, debido a la esencia del mismo material y a los resultados que queremos, o incluso simplemente no queremos cambiar los cerámicos cada tantos años.

Para eso una solución es la Resina Epóxica, un material químico similar a la silicona y que le agrega un componente externo que aumenta el periodo de vida de cualquier tipo de superficie, en especial los suelos. En sus distintas versiones: Pintura Epóxica y Revestimiento de Resina, es que hará cualquier lugar mucho más duradero.