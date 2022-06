La cocina abierta, la nueva tendencia de la familia moderna.

El concepto de Cocina Abierta nace a partir de la necesidad de ampliar nuestros espacios y hacer más cómodo lo que hoy en día es el nuevo lugar de reunión. Este tipo de lugar en la casa está pensado para estar pensado para múltiples usos. La cocina abierta es un lugar, que no está conformado enteramente por la cocina, o que no está atrapado en cuatro paredes. Es decir, no es una habitación que se utiliza solamente para cocinar, si no que sirve para comer también, como centro de reunión e incluso como complemento a una zona de trabajo. O que está abierto a otras zonas de la casa, generalmente un comedor o una sala de estar, incluso en algunos casos puede estar diseñado para compartir con las terrazas o deck del patio.

