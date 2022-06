Colores pasteles, la tendencia que no pasa de moda

Si aún no has escuchado de que se trata esta terapia, pues debes saber que la elección de los colores también puede influir en el estado anímico de las personas, de ahí que se recomienda que los colores fuertes no sean utilizados en los dormitorios o que el blanco ayuda a agrandar los espacios en casa.

La terapia relacionada a los colores es capaz de influir positivamente en el estado anímico, así como también puede tener poderes curativos. En relación a los colores pasteles, la Cromoterapia entrega con sus colores diversas energías, aunque más pausadas pues se trata de colores cremosos y más suaves. De este modo, el rosa pastel se le alude a subir el ánimo y la tristeza, se recomienda pintar de color rosa pastel tanto el living, como la entrada de casa y los dormitorios de bebés y niños, pues estos colores suben el ánimo a la hora de llegar a casa y también al despertar.

El verde pastel es un color mucho más sereno, muy recomendado para dormitorios de adultos y para las habitaciones de escritorios. Se trata de un color que se asemeja al campo y a su descanso. Por otro lado el azul o celeste pastel evoca al mar y a la serenidad. Se recomienda poner también en los dormitorios, en habitaciones de relajo como la que está la televisión o en el comedor.