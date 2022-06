Todo lo que necesitas saber de un jardín vertical o muro verde

Antes de embarcarse en un proyecto como este debemos realizarnos varias preguntas, pues por ejemplo, si estamos arrendando la vivienda y creemos que nos mudaremos pronto, lo mejor será optar por un sistema fácil de trasladar y liviano. La luz y sombra será otro factor determinante a la hora de elegir las plantas , como también analizar si las que estarán ubicadas en la parte superior quitarán toda la luz a las inferiores. De ser así, tendrán que optar por especies que se den en sombra.

La ubicación, altura y resistencia de la estructura también se debe tener en cuenta. Piensa que no se puede instalar un jardín vertical que obstaculice el paso, o una estructura que no resista el peso del sustrato y el follaje de las plantas con el tiempo. Por último no olvides calcular bien la altura, recuerda que deberás cuidar y regar diariamente el jardín.

Es importante tener cuidado con las plantas invasivas, muchas especies rastreras crecen con facilidad sobre lo muros y dañan la pintura de tu hogar.