Todo lo que tienes que saber sobre revestimientos para tu baño

El baño es un lugar único en casa, puesto que es la habitación destinada al aseo diario y que suele ser compartida por los miembros del grupo familiar, por lo que debe ser un espacio que cuente con todos los servicios para satisfacer las necesidades de todos en casa.

Y es allí donde aparece un tema no menor, el revestimiento del baño, el que no solo cumple con un fin estético, sino que con uno que también se asocia al de la limpieza al interior de la habitación. Es por ello que en el libro de ideas de hoy conoceremos los diferentes revestimientos más utilizados para el baño, cuáles se pueden encontrar en el mercado, la combinación entre paredes y pisos, así como las tendencias que no pasan de moda y también las de este 2018.

El revestimiento es la capa final de una pared o superficie, la que tiene la clara función de protección de las superficies y puede variar dependiendo la finalidad del uso de la habitación. Los revestimientos pueden ser de diferente material, textura y/o color.

Pasa entonces y conoce las diferentes opciones de revestimientos que pueden ser perfectas para tener en el baño de tu casa y enamórate de ellas y de la gama de colores posibles a utilizar, ¡no te arrepentirás!