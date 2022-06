Todo lo que necesitas saber de los pisos de linóleo

Ningún material es perfecto y el linóleo no es la excepción, dentro de sus principales defectos encontramos que se trata de un material que tiende a dilatarse cuando entra en contacto con la humedad. De esta manera, queda descartado el uso de este revestimiento en baños por ejemplo.

No es cosa de instalar y ya, los fabricantes recomiendan que se deje el piso en la habitación un par de días, para que se aclimate con la temperatura interna de la casa y se evite su dilatación.

No se recomienda instalar directo sobre el hormigón, ya que guarda la humedad en el interior y puede despegarse de la superficie.

A pesar de ser resistentes, todos los pisos tienen un máximo de peso en su superficie. Lo que significa que podría sucumbir a objetos pesados y materiales punzantes.

No se puede instalar en el exterior, ya que el sol directo daña su color y superficie. Por lo que duraría un tiempo limitado.