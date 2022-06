Todo lo que hay que saber antes de construir una piscina.

En el mercado chileno existen dos grandes competidores a la hora de diseñar una piscinas: Las prefabricadas, hechas de fibra de vidrio, y las diseñadas en el lugar, que están hechas de hormigón. Aunque ambas son un material resistente, firme y que aguantará desde el calor más extremo, hasta la humedad más corrosiva lo cierto es que cada una tiene pros y contras que hay que considerar.

Piscina de Hormigón:

- Es una estructura hecha completamente con mezcla de arena, cemento, gradilla y agua. La misma combinación que se usa para la construcción de casas, pero con una resistencia menor, pues no requiere de tanta resistencia a compresiones externas. Además no tiene una enfierradura como lo suelen tener las casas, y si está considerado en el presupuesto puede aumentar considerablemente.

Piscina de Fibra de Vidrio:

Este material es una aglomeración entre la rigidez del Poliéster y la flexibilidad de la Fibra de Vidrio, eso lo hace un material tremendamente resistente a los constantes movimientos de la tierra. Lo que permitirá, que no ocurran filtraciones, y si lo hubiese la reparación es muy sencilla. No requiere un tratamiento extra en el terreno, más que una previa preparación que no hará más que aumentar su duración.