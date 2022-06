Los diseños de cocina más populares entre profesionales.

La alternativa que para muchos no pareciera ser la mejor, pero que sorprenderá a cualquiera con su resultado. Eso pues la elegancia está asociada a lugares como la sala de estar o el living, una biblioteca o escritorio y por último un comedor, pero se cree que la cocina no puede ser elegante, cuando un ejemplo claro es este diseño. Trabaja con colores más oscuros, que sin duda le dan una sobriedad a todos sus rincones, superficies lisas que en este caso son tremendamente necesarias, y el tono de la madera al natural para entregar esa calidez que cada diseñador busca.



La elegancia va en el juego de colores, y en mobiliarios pensados para la comodidad y la reunión. Aunque puede ser un diseño con un buen resultado, una desventaja podría ser la falta de luz o lograr espacios muy oscuros, para eso tener ventanas muy grandes ayudará mucho o, si no es el caso, integrar la luminaria artificial, tanto para la totalidad del espacio, como para muebles y zonas de trabajo. Las luces aquí son un aliado del que no se puede prescindir.