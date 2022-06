¿Qué hacer con el espacio que hay bajo la escalera?

Uno de los grandes desafíos al que nos vemos expuestos es a mantener el orden de nuestra casa. Y para ello no sólo importa contar con una gran cantidad de muebles para almacenar, sino también con ingeniárselas para convertir aquellos rincones en potenciales muebles para guardar aquellos objetos que invaden nuestras habitaciones durante el día.

Pero eso no es todo, porque la arquitectura de hoy se esfuerza en hacernos la vida más complicada, y al parecer, cada vez se hace más difícil adquirir viviendas que no cuenten con una escala que se ubique en el centro de la casa. Por lo mismo, Homify se ha puesto a pensar en esto y en el libro de ideas de hoy te daremos una serie de consejos, para que transformes ese espacio que hay bajo tú escalera en un rincón útil y con mucho estilo.