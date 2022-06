¿Por qué todos aman las cubiertas de granito?

No hay nada mejor que tener tan bien decorada la casa que dé gusto estar ahí. La cocina es parte importante de un hogar, y es por eso que no se puede dejar de lado: no sólo importa el aspecto funcional, sino que también decorativo.

Uno de los materiales que no puede falta en la casa y cocina es el granito.Suele usarse para las cubiertas en los muebles de la cocina, aportando un toque moderno y a la vez sofisticado. A diferencia del mármol, con el que se le compara, el granito es más accesible y resistente, por lo que es una buena alternativa por donde se le mire.

Para quienes estén pensando en darle a la cocina un aire especial, no hay mejor elección. Se ve sensacional.

A continuación, repasamos las principales características que lo hacen único.