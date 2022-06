Todo lo que se necesita saber antes de cerrar una terraza.

Aunque cualquier terraza puede convertirse en un espacio perfecto para complementar una casa, lo cierto es que hay tener en cuenta algunos aspectos para que se ajuste a un presupuesto.

1. Una buena base . Hay tantas terrazas como casas, por eso es que existen algunas que se usan como tal, pero que tomará mucho más tiempo acondicionarla como un espacio interior.

La base de la terraza debe estar apoyada directamente en el suelo, especialmente si tendrá un uso considerable. Hay terrazas de madera que requieren un refuerzo en la base antes si quiera de empezar a construir: como aquellas que se apoyan en pilotes, o están sobre lugares húmedos o muy arenosos.

2. El uso que se le va d ar. Puede que sea una ampliación de unos cuantos metros cuadrados, pero no quiere decir que no se use constantemente. También hay que considerar la estructura se añadirá y los muebles. Todo eso genera un peso importante que hay que tener en cuenta. Eso para reforzar la base, para aligerar la estructura, y para encontrar métodos adecuados para la techumbre.