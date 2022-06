¡Cambia tus espacios con formas geométricas!

Los espejos siempre crean un efecto único en cualquier espacio, no importa el tamaño que tenga las formas espectaculares que aportan en el living es lo relevante, aunque no lo creas tener un espejo con formas geométricas hace que todo luzca más artístico y hasta exuberante. Cuando queremos salir de lo convencional hay que darle un giro a nuestros elementos decorativos, no sirve de nada tener un espacio triste o con muebles viejos o en mal estado. Por eso te recomendamos utilizar formas geométricas que nutran y destaquen de estructura toda la composición, ¡no te arrepentirás!

Si te gusta este proyecto, también podría interesarte: 5 Ideas para que tu casa se vea bonita y elegante.