¿Qué cubiertas de cocinas conviene colocar?

Todos los diseñadores de cocinas coinciden en esto: la elección equivocada de cubierta, puede amargarnos bastante le vida. Entonces, ¿hay alguna cubierta que sea en todo sentido superior a las demás? No, no existe tal producto, lo que sí hay es una cubierta especial para cada quien, que se adapte en la mayor medida a las necesidades y hábitos, circunstancias y hasta presupuesto de cada uno.

No hay nada que hacer. Una cocina sin cubiertas o sin las cubiertas adecuadas no se ve terminada. Por otro lado, las superficies de trabajo en un espacio tan demandante y multifuncional como la cocina, requieren de resistencia en más de un sentido, así que si pensábamos recortar gastos, que definitivamente no sea en este ítem tan importante.

Por otro lado, las cubiertas de cocinas son una oportunidad para manifestar inequívocamente un reflejo del estilo y la personalidad que queremos que este espacio transmita. Las opciones son muchísimas y es aquí donde la elección se puede complicar, pero vale la pena investigar mucho, conocer la mayor cantidad de propuestas, consultar con los profesionales y finalmente decidir con un criterio y juicios bien formados.

Como pasa siempre con el diseño de interiores y con la vida misma, los antiguos griegos con su sabiduría nos dan un gran consejo: conócete a ti mismo o gnóthi seautón y partiendo de este conocimiento se toman mejores decisiones. Entonces, ¿cocinamos comidas complicadas y con frecuencia? ¿Hay niños en casa? ¿Organizamos reuniones en casa con frecuencia? ¿Vivimos solos y lo máximo que sabemos hacer es una ensalada? En la cocina, el nivel de uso es vital para elegir la cubierta ideal para nosotros.

Luego, volviendo al tema decorativo, ¿cuál es nuestro estilo favorito? ¿Nos gusta la estética escandinava o somos más industriales?¿Nos gustan las cocinas rústicas? En ese orden de ideas, podremos ir definiendo el material y color de las cubiertas, basados más que nada en nuestros gustos personales.

Por último hablemos de la variable más antipática: el presupuesto. Las cubiertas de cocina varían en precio, pero se suelen llevar una buena tajada de ese dinero que separamos para diseñar o renovar la cocina. Por otro lado si estamos realmente súper aburridos de la cocina y no contamos con plata suficiente para una renovación integral, el cambio de cubiertas hará maravillas en este sentido, sin necesidad de meternos en honduras con un proyecto más a fondo.

Conozcamos entonces las opciones más populares en Chile porque la cubierta perfecta para nosotros y nuestra cocina existe y es sólo cuestión de encontrarla.