¿Sabías todo esto sobre el revestimiento con piedras?

Es necesario tener en cuenta que dado el espesor y dureza de la piedra, la única forma de cortarlo es utilizando un esmeril angular con disco diamantado. Esto significa que no puede ser un material para instalar uno mismo, ya que hay medidas de seguridad a considerar.

Cada vez que se termine de instalar una fila, será indispensable limpiar con esponja los restos de adhesivo que queden en la superficie. Este detalle es fundamental para evitar que el adhesivo se adhiera y no salga más. Por último, no hay que olvidar que la piedra es un revestimiento que puede protegerse con un sellador o vitrificante, un protector ideal que da brillo y permite que su limpieza sea rápida y efectiva. Eso sí, no olvide que en el caso del vitrificante, se trata de una película que solo puede ser usada en interiores y no en exterior.

