Info y fotos de molduras para techos y paredes

Las molduras de aislapol en Chile cuentan con una composición de poliestireno expandido de gran densidad, lo que permite que el material sea autoextinguible y difícilmente inflamable, todo certificado según las normas ASTME 84-77 a Grupo B1-DIN 4102 de la Cámara de la Construcción.

Gracias a su granulometría se trata de una pieza ligera, resistente, fácil de dimensionar y con una terminación fina. Lo que garantiza una excelente terminación para interiores y exteriores de la casa. Lo mejor de todo es que el agua y la humedad no presentan una amenaza para este material, siendo una excelente alternativa para viviendas que estén construidas en zonas húmedas, frías y lluviosas. De esta misma forma, las molduras de poliestireno son ideales para enyesar, pintar o incluso recubrir con cemento, ya que no repele ningún material y continúa manteniendo su forma original. Una de sus grandes ventajas, es que permite disimular las juntas y aquellas terminaciones poco finas, que se pueden dar en los interiores o exteriores de la vivienda. En el mercado, podemos encontrar molduras simples que van desde los 700 pesos chilenos por unidad, siendo sus dimensiones de 5 por 1,80 centímetros.