Todo lo que tienes que saber sobre homify

✓ ¿Qué es homify?

Homify es una plataforma online sobre arquitectura, diseño y decoración que facilita completamente el proceso para conseguir profesionales calificados. A su vez, la plataforma le permite a los arquitectos, constructores, diseñadores y paisajistas poder mostrar su perfil, y catálogo de proyectos realizados y/o a realizar. Nosotros no nos encargamos de la ejecución del proyecto, pero podemos ayudarle a encontrar al profesional que más se adapte a las ideas que tiene previsto llevar a cabo.

✓ ¿Cómo puedo pedir un presupuesto?

Para solicitar un presupuesto sólo necesita seguir y completar los pasos de este link. Posteriormente, será contactado por uno de nuestros encargados de Asistencia al Cliente.

✓ ¿Registrarme en homify implica costos?

No. Su registro como profesional o como usuario normal es totalmente gratuito.

✓ ¿A qué hora abre la tienda y cuál es la dirección?

Homify no tiene tienda física, es una plataforma online con presencia digital en más 30 países.

✓ ¿Puedo comprar una casa directamente con homify?

No. Homify no vende casas, ni ningún otro tipo de bienes inmuebles. Homify lo ayudará a encontrar al profesional más adecuado para su proyecto.

✓ ¿Homify tiene catálogos? ¿Es posible pedir?

No. Homify no tiene catálogos físicos pero sí newsletters y artículos con novedades de profesionales y artículos.

✓ ¿Cómo puedo saber si un profesional es de confianza y cómo puedo entrar en contacto con él?

La mejor manera de saber si un profesional es de confianza es conectándolo directamente. Coordine una reunión y despeje todas sus preguntas. Pídale ver su cartera de proyectos y posibles recomendaciones de clientes. Para entrar en contacto, puede hacerlo de manera directa en cada perfil profesional de homify. En dichos perfiles, también encontrará mucha información sobre el profesional, esto le permitirá evaluar y decidir si desea contactarlo o no.

✓ ¿Dónde puedo comprar esta mesa de comedor o este papel tapiz ?

Homify no responde a este tipo de preguntas. Primero, porque no sabemos con exactitud a qué proyecto se refiere y segundo, lamentablemente, en la mayoría de los casos no tenemos acceso a tan detallada información. Le sugerimos, ponerse en contacto directamente con el profesional.

✓ ¿Cómo puedo registrarme en homify?

Puede registrarse fácilmente rellenando con sus datos en el siguiente link. En el momento del registro, no se olvide de elegir el tipo de cuenta: propietario / inquilino o profesional.

✓ Cuando nos manda un mensaje preguntando: ¿Cuánto cuesta la casa / producto que ha sido publicada?

Primero, debemos decirle que no sabemos claramente a qué casa se refiere, debido a que compartimos en promedio 6 artículos por día. Segundo, no siempre el profesional nos facilita esa información. Tercero, el precio de una casa es bastante variable (tipología, estilo, tamaño, materiales, etc). Por lo tanto, aconsejamos a los lectores a entrar en contacto directo con el profesional en cuestión y mencionarles que su consulta se debe a una publicación que usted ha visto en homify.

✓ ¿Es posible hacer visitas a casas?

No, homify no brinda este tipo de servicio, por lo que le aconsejamos que se ponga en contacto con el profesional en cuestión y le pregunte si es posible realizar una visita a una casa o espacio determinado.

✓ ¿Cómo hacer para encontrar un profesional específico en mi ciudad?

Es super fácil. Sólo tiene que elegir la especialidad del profesional que busca y escribir su localidad - aquí.

✓ ¿Homify tiene terrenos? ¿Cómo funcionan las construcciones en términos de legislaciones?

No, homify no tiene terrenos para la venta ni para alquilar. En cuanto a las diversas legislaciones vigentes tenemos varios profesionales especializados en consultoría y asistencia técnica a proyectos, arquitectura en fase de licenciamiento/aprobación y arquitectura en fase de ejecución y dirección técnica de obra que pueden ayudar. Recordamos que antes de construir o aumentar su casa deberá siempre dirigirse primero a la cámara municipal de su zona de residencia.

✓ ¿Cómo puedo encontrar ideas e inspiración para decorar un espacio en mi casa?

Puede ver un sin fin de imágenes al seleccionar el espacio que desea decorar. O incluso también puede informarse con los últimos artículos publicados día a día en nuestra revista.