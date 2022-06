Consejos para tener una casa más instagrameable

Tener espacios eclécticos bien logrados no es fácil, pero cuando resultan, suelen tener una riqueza visual y conceptual fantástica. La idea es conseguir que convivan en armonía elementos decorativos de diferentes estéticas, rústicos, industriales o modernos y combinarlos por contraste o de forma complementaria. No olviden, eso sí, mantener un hilo conductor entre estos estilos. Puede ser a o bien un tema o una paleta, pero que no parezca que elegimos sin ton ni son.