Ladrillos: Todo lo que debes saber antes de elegir el definitivo

Una de las grandes dudas que pueden aparecer al momento de construir una vivienda con ladrillo es cuál será el más óptimo. Pues bien, si tu vivienda será de un piso solamente, no hay ningún problema en ocupar el ladrillo perforado. Ya que éste es ideal para muros perimetrales y sus cimientos. Al tener orificios permite que éstos sean rellenos con hormigón, dando a los muros una firmeza superior de la que otorga el ladrillo fiscal. Aún así, el ladrillo perforado no se recomienda para viviendas de más de un piso, ya que está hecho para soportar su propio peso, pero no toda una estructura sobre él. En este sentido, al tener orificios en su parte vertical, puede provocar que la carga rompa su estructura.

De esta manera, si usted desea construir una vivienda de dos niveles, lo mejor será construirla desde los cimientos con el ladrillo fiscal. Está facultad radica en que se trata de un elemento hecho para la compresión, por lo que la postura correcta para construir es acostada u horizontal.

En cuanto a la aislación, hay que reconocer que el ladrillo perforado trabaja mejor, ya que es de mayor tamaño y contiene una cantidad superior de hormigón en su interior. En este caso, para lograr una buena aislación con el ladrillo fiscal, será necesario construir un muro con unos 30 cm de espesor.