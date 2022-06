Los Sí y los No para el diseño de oficinas que tienes que saber

Cuando la oficina tiene grandes ventanas y una excelente dirección, es bastante habitual tener una iluminación natural a prueba de todo. Pero, ¿qué hacer si en su empresa no aprovechan la iluminación? Otro gran error que NO se debe pasar por alto. Una excelente iluminación no se puede desaprovechar con grandes y pesadas cortinas, plantas o muebles que entorpezcan una óptima luz natural.

