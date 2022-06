9 estilos bien distintos para decorar el living

Antes de comenzar de lleno con los estilos para decorar, es importante tener en cuenta ciertas reglas, para no cometer errores en nuestro proyecto. Lo primero que debemos considerar a la hora de decorar un espacio, es el tamaño de nuestra pieza, ya que de esto dependerá la cantidad de muebles y objetos que podemos incorporar. Es importante que nunca abusemos de espacios pequeño, o sino terminaremos como la imagen de arriba, un digno lugar de alguien con problemas de almacenamiento. En donde no luce nada y no dan ganas de sentarse a conversar sobre el último libro que leíste.

Los colores también son importantes, procura no usar más de 3 y que estos conversen entre sí. Así evitarás que el espacio se convierta en un circo, o simplemente den ganas de no entrar al lugar.