¡Mejora la vida en tu casa con el método japonés de las Cinco S!

El primer paso puede ser el más difícil. El concepto de Seiri se refiere en japonés a tomar lo importante para nuestra vida, y desprenderse de lo que no necesitamos. Esto puede sonar drástico, pero ¿Realmente necesitas ese televisor antiguo? ¿Por qué guardas libros viejos si no los lees? ¿Por qué mantienes objetos decorativos que no te gustan en la casa? ¡Déjalos ir! Tomar conciencia de todo lo que tenemos y alejar aquellas cosas que no necesitamos hará que tengamos mucho más espacio en la casa, apreciemos más lo poco que tenemos y además se vea todo más limpio.