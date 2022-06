Cómo decorar tu hogar con lo mejor del estilo japonés

El estilo japonés no sólo es popular en este país del Lejano Oriente, sino que ha constituido una influencia notable en la arquitectura, el diseño de interiores y la decoración en Occidente. Como suele ocurrir con los estilos arquitectónicos más influyentes, el diseño japonés tiene una extensa filosofía tras sus premisas estéticas, que sustentan paso a paso cada una de las cualidades, características y virtudes de este estilo. Volver la vista a Oriente en búsqueda de una sabiduría diferente a la nuestra no es nuevo y Japón es un ejemplo a seguir en muchísimo más de un sentido. El estilo japonés transmite una serenidad y una paz que invitan a la meditación y a la contemplación. Sus cualidades después de tantos siglos, nunca han estado más vigentes que ahora, en esta vida moderna y ese ritmo vertiginoso que nos produce un cansancio crónico y quizás es por eso que el estilo japonés gana más y más adeptos cada día que pasa.

Los diseñadores de interiores y decoradores lo saben y están a la vuelta de esta tendencia, de la cual el minimalismo occidental se robó varias nociones. Inicialmente, las premisas de lo que conocemos hoy en día como el estilo japonés se deriva de las enseñanzas del Taoísmo, que llegó a Japón desde China desde tiempos inmemoriales. Laozi, filósofo chino fundador del Taoísmo es el responsable de algunos de los aspectos que mejor se reflejan en el diseño de interiores y decoración. Laozi defendía a ultranza el ideal estético del vacío, punto de partida para un estilo que se caracteriza por su pureza y ausencia de contaminación visual.

Otro aspecto interesante del estilo japonés, uno en el cual establece distancia entre el minimalismo del siglo XX, es el uso de materiales naturales y un feeling orgánico en la decoración, seguramente derivado de la expansión del Budismo en el país oriental. Esto hace que por más simples y vacíos que parezcan los espacios decorados en esta estética, siempre retengan una calidez característica.

La impermanencia, como parte de integral de la filosofía zen, otra enorme influencia en la estética japonesa, se refleja en la capacidad de transformar los espacios, con puertas corredizas y otros elementos que hacen que las habitaciones tengan más de una función y puedan cambiar de dimensión y aspecto con facilidad.

Si pensaban que para ejecutar con maestría el estilo japonés en el diseño de interiores y la decoración, necesitaban algunos elementos esencialmente asiáticos, sepan que no, no es necesario. Si les interesa la cultura y quieren hacerle un mudo homenaje a este fascinante país, por supuesto, no dejen de hacerlo, pero se puede tener un espacio que cumpla con todas las reglas del diseño japonés y que sea al mismo tiempo muy occidental. Acompáñennos y se lo demostraremos a continuación.