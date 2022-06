Una guía para escoger la escalera de madera perfecta.

En el diseño de una casa todas sus partes son tremendamente importante. Ayudan al funcionamiento de las habitaciones, a que se sienta una atmósfera cómoda, confeccionan un todo que va desde los cimientos, los muros, la techumbre hasta singularidades como la cocina, el baño, por lo que cada detalle debe estar elegido con cuidado, no sólo para que sea más apropiado al diseño de la casa, si no también para sacarle tanto provecho como sea posible.

Es en ese sentido que la elección de una escalera, por muy sencillo que lo parezca, no deja de ser un evento importante en la construcción de una estética al interior del hogar. Pues hoy en día no es sólo un elemento completamente funcional que sirve para subir y bajar, si no además condiciona cómo se ordenan la habitaciones de nuestra casa, conectan dos o más pisos y los relacionan directamente.

Por eso hoy en este libro de ideas, escogeremos la escalera ideal que necesita todo tipo de casa, qué factores hay que considerar cuando nos enfrentemos a la aparentemente simple decisión de cómo será la escalera y qué debemos tener en cuenta para potenciar el diseño de la casa y mejorar el funcionamiento de escalera cómoda.