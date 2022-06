7 tips que harán tu casa más fotogénica

¡Toma riesgos! Cambia todo, desecha los objetos que ya no te gusta y agrega algo nuevo a tus habitaciones. Aunque no lo creas, hacer este ejercicio cada cierto tiempo te ayudará a mantener el aire fresco en tu casa, a encantarte constantemente con los rincones que tu has decorado con tanta dedicación. No sólo para sacar una foto para tu red social favorita, si no también para estar constantemente renovando el propio hogar, en el que se beneficiará tu casa, el estado de ánimo de quien viva contigo y sin duda sacará una sonrisa o una conversación interesante.

