Cortinas romanas, van de maravilla con muchísimos estilos

Las cortinas romanas son una gran elección para el dormitorio. Es importante, claro, tener en cuenta que este es un espacio que queremos tener completamente a oscuras durante la noche y parte de la mañana, para que el resplandor de la iluminación artificial no se cuele cuando está oscuro y la luz del sol no nos despierte demasiado temprano. Es importante usar telas bien gruesas que no dejen entrar ni un rayito de luz.