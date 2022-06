Pisos para cocina: encuentra el tuyo aquí

En espacios de estilo rústico, incluidas las cocinas, el piso que irá mejor en términos estéticos será el de madera. Ahora, recordemos que la madera y la humedad no siempre se llevan bien, así que les diremos la forma de no renunciar al piso de madera en la cocina, pero sin arriesgarnos a elegir una variedad que no resista las exigencias de un espacio tan complejo. Los pisos de madera maciza resistentes al agua como la haya, son las mejores elecciones, pero existen algunos pisos de madera ingenieriles que también pasan la prueba.